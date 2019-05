Mir weisen Iech wéi de Schouster Är Schong erëm picobello mécht. D'Violetta Caldarelli huet sech dobäi als Léiermeedchen ausprobéiert.

Et ass ee Beruff, deen et iergendwann villäicht net méi gëtt.

Vill Leit ginn haut just nach bei de Schouster fir e Schlëssel no ze maachen, e Lach an de Rimm ze knipsen, oder eng Suel ze pechen. Dacks gëtt et méi bëlleg, sech einfach nei Schong ze kafen. Dobäi hält e gutt puer Schong gutt 15 Joer wa se anstänneg versuergt ginn. Ma e richtege, geléierte Schouster, dee kann nach vill méi. Zum Beispill richteg Suele bitzen, oder e Schong souguer ganz ëmfierwen – aus Brong zum Beispill Mof maachen.

© RTL Télé Lëtzebuerg

E Beruff, dee Geschécklechkeet, Konzentratioun a Gefill mat de Maschinne fuerdert an awer och eng kreativ Säit huet.

Haut gëtt et allerdéngs kaum méi Nowuess an deem Beruff, an zu Lëtzebuerg keng Ausbildung méi. Wat erstaunt, well déi déi en ausféieren esou wéi den David Mazzoni a säi Papp Nicola si mat Häerz a Séil dobäi a ginn absolut an hirer Aarbecht op. Eng Aarbecht? An hirem Fall ass et schonn eng Passioun! Firwat – dat gesitt der am Reportage!