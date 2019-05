Am Virfeld vun der Gebuert vum Baby Sussex gouf op alles gewett: Den Datum, d'Gewiicht, Jong oder Meedchen an natierlech den Numm.

Dass de Puppelche vum Prënz Harry an der Herzogin Meghan zanter e Méindeg de Moien op der Welt ass an e Mëttwoch offiziell den Numm annoncéiert huet, dat dierf mëttlerweil kengem entgaange sinn. Dass Wetten op de "Baby Sussex" ofgeschloss goufen, ass da wuel deene mannste bewosst. D'Britte si bekannt dofir, alt emol gär mat Suen op eppes ze wetten.

Op wat gouf da gewett?

Et gouf op alles gewett, wéini et sou wéi ass, Jong oder Meedchen, wéi grouss, wéi schwéier. Am beléiftste waren awer d'Wetten op den Numm. 4 Nimm stounge ganz héich: Arthur, James, Philip an Albert. Um Enn ass et en Archie Harrison Mountbatten-Windsor ginn. Erwaart haten esou een ongewéinlechen Numm wuel manner Leit, besonnesch well dat traditiounsbewosst, britescht Kinnekshaus streng Reegelen huet, wat esou offiziell Ugeleeënheeten ugeet. An de Medie goung souguer reits dovun, dass dat déi gréissten Iwwerraschung an der Geschicht vun de Royal-Wetten ass.

Huet dann een d'Wett gewonnen?

Gewonnen hunn tatsächlech 60 Leit, huet eng Wettfirma wësse gedoen. Mä eng Fra huet aus engem Spaass eraus dat grousst Lous gezunn. Si hat op Archie gesat an 18.000 Pond, ëmgerechent also ronn 20.800 Euro gewonnen. D'Fra selwer wëll anonym bleiwen, gewosst ass awer, dass si 120 Pond Wettasaz hat, an dat bei enger Gewënnerquot vun 150 zu 1.

Gewielt hat si den Numm Archie, well hiren Enkel esou heescht a witzegerweis och nach dee selwechten Dag Gebuertsdag huet. Si hat och net gemengt mat esou enger Wett tatsächlech Chance ze hunn.

Iwwregens ass den Numm Archie, eng Kuerzform vum Numm Archibald, bei gutt situéierten Elteren immens am Trend, sou ganz aussergewéinlech ass den Numm also awer net. Ëmmerhin ass en an den Top 50 vun den beléiftste Jongennimm a Groussbritannien. Den zweeten Numm Harrison huet och näischt mam amerikaneschen Touch ze dinn wéinst dem Meghan Markle, mä tatsächlech ass et e Wuertspill an heescht et "dem Harry säi Jong".

Kuerz no der éischter offizieller Foto zesumme mam Kand, huet och d'Queen hiren neien Urenkel begréisst. / © AFP

Kee kinneklechen Titel

Kuerz nodeems den Numm vum Kand verëffentlecht gouf, huet eng Porte-parole vum Buckingham Palace matgedeelt, dass de royale Puppelche keen Titel kritt. Dës Decisioun hu seng Elteren getraff, hire Jong soll esou normal opwuesse wéi méiglech. Domat verléiert hien awer och sämtlech Rechter an der Trounfolleg ze sinn.

De Prënz Harry a seng Fra hunn net just de Prënzentitel refuséiert, mä sämtlech Éierentitel. Als Éischtgebuere vun engem Herzog hätt den Archie nämlech d'Recht op de Rang als "Earl of Dumbarton" gehat, ee vun den Titele vu sengem Papp. Och den Titel als "Lord" wier méiglech gewiescht. Déi offiziell Uried ass awer elo "Master Archie Mountbatten-Windsor".



Den Archie dierf also eng Kandheet ouni royal Verflichtunge genéissen, anescht wéi seng Cousinen a seng Cousine de Prënz George, d'Prinzessin Charlotte an de Prënz Louis, d'Kanner vum Prënz William an der Herzogin Catherine.