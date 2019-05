Am Live! hu mir dräi Leit op Besuch, déi hir Passioun liewen.

Dem Frank Schleck gëtt d'Zäit an der Pensioun net laang. Nodeems d'lescht Joer 2.500 Leit op senger Gran Fondo waren, rechent hien de 25. Mee mat 3.000 Inscriptiounen. Um Programm sti 155km mat 2.500 Héichtemeter oder 100km fir d'Medio Fondo, wou all déi schéin Säite vum Land gewise ginn



D'Yasmine Hémès lieft a Südafrika, méi genee an der Provënz KwaZulu Natal mat 11,5 Milliounen Awunner. Virun 3 Joer huet si "Izulu Water" gegrënnt, fir de Leit "Waasser géint den Duscht" ze ginn. Si hofft op vill Spenden, fir dass nach ëmmer méi "Boreholes" entstoe kënnen.



D'Lola Valerius huet 2012 zu Wien hire Bachelor an der Architektur gemaach. Si hat dunn awer keng Loscht, fir ëmmer virun engem Computer ze hänken an huet sech op d'Patisserie spezialiséiert. No engem Stage zu Lëtzebuerg an zu Paräis war se elo fir 3 Méint am Taiwan, wou se vill geléiert huet. D'Lola war begeeschtert vun der Natur a vun de Leit déi immens hëllefsbereet sinn.