Fir déi ganz staark vum Ausstierwe menacéiert Vullenaart ze retten, hu Veterinären e Kakapo-Pappagei um Gehir operéiert.

56 Deeg al war d'Déier, dat vun de Veterinären operéiert gouf. Si hunn eng Technik genotzt, déi soss bei Mënschen oder anere Mamendéieren agesat gëtt. De jonke Papagei hat e Lach a sengem Kapp.

Aktuell ginn et nach just 144 där Papageien op der Welt, déi all an Neiséiland liewen. D'Déiere sinn duerch Wëlderen, duerch Verloscht vum Liewensraum an duerch aner Déiere schwéiere menacéiert.

D'Espy 1B, esou den Numm vun der jonker Papageie-Madamm, gouf um Codfish Island fonnt a koum an en Zenter, wou se sech extra op Kakapo-Papageie spezialiséiert hunn. De Ranger ass dunn opgefall, datt d'Déier eng schwéier Blessur hätt.

© David Wiltshire / Massey University

Eng national Fluchgesellschaft huet de Papagei du gratis matgeholl, fir datt en op der Massey University konnt operéiert ginn. Hei gouf festgestallt, datt just eng ganz dënn Haut tëscht dem Déier sengem Gehir an der Aussewelt louch. Et war eng riskant Operatioun, déi awer huet misste gemaach ginn, fir dem Déier d'Liewen ze retten. Bis elo gouf nach ni esou eng Operatioun un engem Villchen duerchgefouert.

D'Operatioun, déi d'Lescht Woch duerchgefouert gouf, war e Succès an d'Espy 1B ass um Wee vun der Besserung.

Kakapos sinn iwweregenst déi déckste Papageien-Zort op der Welt. Si sinn nuetsaktiv a kënnen net fléien. An der Zäit waren dës Déieren iwwerall op der Insel ze fannen, ma haut gëlle se och an Neiséiland als extrem menacéiert a stinn dowéinst op der rouder Lëscht vun de menacéierten Déierenaarten. Si hat awer an eréischt rezent déi Saison, wou zanter laangem déi meeschte kleng Kakapoen op d'Welt koumen, schreift d'BBC.