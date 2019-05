Dir wollt schonn ëmmer duerch e Comic trëppelen? An der südkoreanescher Haaptstad Seoul kann ee gemittlech Kaffi drénken a sech fille wéi an engem Cartoon.

Hautdesdaags brauch et scho vill, fir mat engem Café en erfollegräiche Business opzemaachen. Besonnesch Plazen, déi beléift si bei Instagramer, freeë sech iwwer extra vill Succès. Eng "ausgezeechent" Plaz, an dat am wuertwiertleche Sënn, fënnt een zum Beispill a Südkorea.

Dee klenge "Cafe Yeonnam-dong 239-2" gëtt et u sech schonn zanter 2017, zitt awer bis haut ganz vill Visiteuren un an dat läit net drun, dass en an engem beléifte Quartier läit. Villméi läit et u sengem ganz spezielle Charme, et fillt ee sech nämlech wéi an engem richtege Comic.

Den Numm kënnt vun der Adress, sou besteet och keng Gefor, dass een de Café net fënnt. D'Inspiratioun koum vun der koreanescher Sendung "W", an där d'Charakteren an eng Cartoon-Welt geroden. Mam exzeptionellen Design vum Cartoon-Café gëtt eng optesch 2D-Illusioun kreéiert an där ee sech fillt wéi an enger anerer Dimensioun. Net nëmmen d'Wänn, d'Dekoratioun an dat komplett Ëmfeld ass am schwaarz-wäiss Design, souguer d'Geschir, d'Still an d'Dëscher si gemoolt.