Am Live! Planet People sinn et 3 Männer, déi sech op hir Manéier engagéieren.

Den Yves Sibenaler ass nationale President vun der Table Ronde, déi dëse Samschdeg um 15 Auer bei der 18. Editioun vum "Duck Race" 16.000 giel Inten an der Péitruss schwamme léisst. Am Ganze ginn et 7 Tablen zu Lëtzebuerg, an déi 170 Memberen engagéieren sech an hirem Service Club ënner dem Slogan "we care for kids".

"Den Tank ass eidel", seet den Eric Jeitz. Mat 32 Joer hänkt hie seng Basketsschung un den Nol a kuckt dobäi op 3 Championstitelen zréck. Hie wëll sech elo 1 Joer Zäit loossen an da kucken, wéi seng Zukunft am Basket ausgesäit. Bis dohinner wëll de Schoulmeeschter sech emol méi ëm Frënn a Famill këmmeren, apaart seng 2 Bouwen Elio an dee klengen Tim.



De Guy Diederich ass dëst Joer den Oktavpriedeger. Hien huet sech ëmmer fir d'Natur interesséiert. No der Gäertnerschoul an der Belsch an der Ecole Sociale Namur huet hien och als Expéditionnaire am Service "Lecture compteur" bei der Stad Lëtzebuerg geschafft. 1987 gouf hien zum Geeschtleche geweit an zanter 1990 ass hien Paschtouer ronderëm de Widdebierg. Als Ausgläich hält hie Geessen, Hinger, Kanéngercher an eng Kaz.