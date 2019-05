Vun Tätowéierer iwwer Mëttel fir d'Fleeg bis hin zu "Steampunk"-Gadgeten ass dëse Weekend an der Luxexpo bal alles ze fannen.

Op der Tattoo-Convention "The Storm" gëtt et méi wéi just Tätowéierungen. Och wa sech op dëser Plaz villes ëm dëse Kierperkult dréint, fënnt een hei nach esou Verschiddenes, wat mat dëser Kultur an Aklang ass.

D'Tattoo-Kënschtler an Artiste stinn natierlech am Mëttelpunkt vun der Convention. An dobäi sinn net just Leit aus dem Grand-Duché dobäi, mä och Kënschtler aus den Nopeschlänner esou wéi och vu vill méi wäit ewech, dorënner USA, Portugal, Russland, Italien, Tierkei, Schwäiz, Neiséiland oder och Singapur. Am Ganzen huet den Organisateur eng 250 Artiste fir den Event ugekënnegt. Natierlech ass dann och vun all Goût eppes dobäi, vu Realismus iwwer Dotwork bis Samoanesch.

All d'Artisten an hire Stil fannt der um Site vun Organisateur.

Kee Rendez-vous ze hunn, ass u sech kee Problem. Wuel kënnt een dann net bei all Artist bäi, well verschiddener scho virun oder an den éischte Stonne vun der Convention ausgebucht sinn, ma anerer schaffe mat de Leit, déi den Dag selwer kommen. Esou ka jiddereen, dee sech spontan eppes stieche wëll loossen an dee fir sech idealen Artist fënnt, dëst och maachen. Hei just ëmmer drun denken, en Tattoo huet ee quasi fir d'Liewen.

An der Luxexpo dréint sech dann net grad alles just ëm d'Tattooen u sech. Natierlech kann een sech Crèmen an esou Saache fir seng Tätowéierunge kafen an och d'Kënschtler kréien op der Plaz hiert Material. Ma och Kleedung, déi an d'Kultur vum Tattoo passt, respektiv Deko-Artikel am Steampunk-Look ginn et hei ze kafen. Sief dat déi traditionell Goggles oder speziell ugefäerdegt, handgemaachte Luuchten, ganz am Steampunk-Stil. Fir dann och de richtege Look ze completéieren, ass och e Barbershop op "The Storm" present.

Donieft probéiert den Organisateur mat klenge Showen an DJen ëmmer nees, fir d'Stëmmung ronderëm e bëssen opzelackeren.

Wat d'Iesse betrëfft, probéiert ee bei "The Storm" och e bësse mat der Zäit ze goen, esou sinn all d'Food-Trucken, déi op der Plaz iesse verkafen, opgeruff, wann et méiglech ass, och eng vegan Optioun fir d'Clienten unzebidden.

No dem Skandal virun zwee Joer, dat nach ënnert dem alen Organisateur, huet dann och dëst d'Joer d'Douane um éischten Dag Präsenz gewisen an huet sech scho kuerz no der Ouverture an den Halen ëmgekuckt.

Wien nach Loscht op en Tattoo huet oder einfach sech eng Kéier wëll op der Plaz ëmkucken, kann dat nach e Samschdeg an e Sonndeg maachen. Do ass d'Convention nach vun 11 bis 22 respektiv e Sonndeg bis 19 Auer op.