Fir déi 18. Kéier huet d'Table ronde Lëtzebuerg dësen Event organiséiert, deen ëmmer nees vill Leit bei d'Péitruss an d'Stad lackelt.

Dëse Samschdeg um 15 Auer goufen op der 18. Editioun vum "Duck Race" 16.000 giel Inten nees an der Péitruss schwamme gelooss.

Duck Race an der Stad Lëtzebuerg (18.05.19)

Am ganze ginn et 7 Tablen zu Lëtzebuerg an déi 170 Memberen engagéieren sech an hirem Service Club ënnert dem Slogan "we care for kids".

Fir 5 Euro konnt een eng Int an d'Course schécken. Den eigentlechen Datum huet jo missten wéinst dem Doud vum Grand-Duc Jean verluecht ginn.