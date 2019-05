An engem Artikel op Zäit Campus hunn d'Kollege verglach, wéi d'Iessen an de Mensaen uechter Europa ausgesinn a wéi vill se kaschten.

D'Kollege vun "Zeit Campus" hate Studenten opgeruff, fir hinnen hiert Iessen aus der Mensa ze schécken an och e puer Erklärungen dozou ze ginn.

De Bäitrag aus Lëtzebuerg war eng Entrecôte mat Pefferzooss, Fritten an e Ratatouille dobäi an als Entrée e Camembert am Speckmantel. Präis dofir op der Uni Lëtzebuerg: 5,10 Euro.

Méi deier schéngt d'Iessen dogéint an Irland ze sinn, wou e Student der Zeit geäntwert huet, datt hien net 6,90 Euro fir e bësse Poulet an der Kantin wéilt ausginn, dofir léiwer sech selwer eppes matbréngt an esou Sue spuert. Donieft ass och d'Wunnen zu Dublin deier, wou ee ronn 670 Euro fir en Zëmmer bezilt.

Ähnlech Präisser och zu Wien, wou een an der Kantin och mol gären 6,90 Euro fir e Menü bezilt.

Méi gënschteg geet et an der Belsch, wou ee fir eng Spaghetti op der Uni Mechelen 3,50 bezilt, den Dessert kascht nach eng Kéier 2,50 Euro extra.

A Finnland huet een d'Gefill, datt d'Iessen deier ass, ma an der Kantin vun der Uni zu Oulu kritt een eng Zalot mat Knäckebrout an engem klengen Dessert fir 2,60 Euro.

Verhältnisméisseg deier ass d'Iessen op der Uni zu Bratislava. Hei kritt ee Poulet mat Reis an Zalot fir ronn 4,20 Euro, selwechte Präis wéi a gënschtege Restauranten. Dofir huet de Student awer präziséiert, datt d'Iessen an der Mensa wierklech gutt wier.

Net ze deier ass d'Iessen a Portugal op der Uni zu Porto. Eng uerdentlech Portioun Reis, Schnuddelhung an Zalot, mat enger Zopp a Joghurt, kritt een hei fir 2,65 Euro an, esou d'Studentin, ass d'Iesse gutt.

Gënschteg iesse kann een a Bulgarien. Hei huet e Student d'Foto vu sengem Menü eragereecht. Eng Héngerbritt, e Moussaka mat Zalot an eng Eclair, fir knapp 75 Cent.

LINK: Den Artikel mat 23 verschiddene Länner a weideren Detailer op Zeit Campus