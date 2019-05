Sauméisseg Chance hat e Fierkel, dat op der Autobunn 1 bei Oyten an Niedersachsen bei voller Vitess aus engem Transporter konnt flüchten.

D'Déier huet d'Chute vum Camion iwwerlieft a krut souguer en neit Doheem bei enger Déiereschützerin, wéi d'Police e Freideg matgedeelt huet.

Wéi dat klengt Schwäin sech befreie konnt, ass onkloer. Bei 80 bis 90 Stonnekilometer ass d'Déierchen aus dem Won gefall an huet sech e puer Mol iwwerschloen, ier et nieft der Autobunn leie bliwwen ass.

Eng Automobilistin huet dat Ganzt gesinn an huet d'Police alarméiert. D'Fra ass bei der nächster Sortie erausgefuer an huet sech bei der Sich nom Fierkel bedeelegt, dat just liicht blesséiert gouf.

De Chauffer vum Camion huet de Verloscht vum Déier net matkritt. D'Police hat sech nämlech bei der zoustänneger Firma gemellt. Zeréckfuere wollt de Mann och net, dat wier fir déi aner Déieren am Camion ze vill eng Strapaz gewiescht, dofir duerft d'Déiereschützerin dat klengt couragéiert Fierkel halen.