Genee am richtege Moment ass eng Dauf engem Verkéierssënner virun d'Gesiicht geflunn, dee mat 54 amplaz den erlaabten 30 km/h geblëtzt gouf.

Do hunn d'Beamten net schlecht gestaunt, amplaz vun engem Gesiicht, hate si eng Dauf op der Foto. Déi war awer och just an deem Moment laanscht geflunn, wéi de Radar de presséierte Chauffer geblëtzt huet. D'Foto ass domat net valabel als Beweis an der Police si wuel oder iwwel d'Hänn gebonnen.

De Mann ass esou laanscht e Protokoll vun 105 Euro komm.