De leschte Freideg war an der Drôme déi 28. Oplo vum Concours National des Crémants de France et de Luxembourg.

Nieft de franséische Wäiregiounen Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Limoux, Loire, Die, Jura a Savoie war d'Lëtzebuerger Musel als eenzegt net-franséisch Ubaugebitt vertrueden.

Op 40 Dëscher goufen d'Cremanten a 4 Kategorië blann geschmaacht: Blanc Brut, Blanc Brut Millésimé, Rosé Brut, Blanc de Noirs Brut. )

Ronn 80 Prouwe vun der Musel goufe geschmaacht, esoukomm sinn 21 Gold- a 6 Sëlwermedaile fir d'Lëtzebuerger Cremanten.

D'Freed doriwwer war grouss, well wéi heescht et am däitsche Communiqué:

Die Luxemburger Delegation, die sich aus Vertretern der Genossenschaft Domaines Vinsmoselle, den Privatwinzern, dem Weinhandel, der Presse und dem Weinbauinstitut zusammenstellte, ließ voller Freude nach der Preisvergabe die Korken knallen.

Offiziellt Schreiwes

Concours national des crémants de France et de Luxembourg 2019: 21 médailles d'or pour les crémants de Luxembourg! (27.05.2019)

Communiqué par: ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

La 28e édition du Concours national des crémants de France et de Luxembourg a eu lieu le vendredi 24 mai 2019 à Die dans le département du Drôme. La Moselle Luxembourgeoise est la seule région viticole ayant le droit de présenter ses échantillons à ce concours outre les régions d'Alsace, de Bourgogne, de Bordeaux, de Limoux, de Loire, de Die, du Jura et de Savoie. Et une fois de plus, les viticulteurs luxembourgeois ont prouvé que leurs produits ne doivent plus se cacher derrière la concurrence!

Les crémants ont été dégustés à l'aveugle par différents représentants des régions viticoles en quatre sous-catégories (Blanc Brut, Blanc Brut Millésimé, Rosé Brut, Blanc de Noirs Brut) à plus de 40 tables. Les dégustateurs des crémants de Luxembourg ont apprécié les quelque 80 échantillons présentés. Au total, les crémants de Luxembourg ont rapporté 21 médailles d'or et six médailles d'argent à la Moselle. La délégation luxembourgeoise, composée de représentants de la coopérative Domaines Vinsmoselle, de vignerons privés, du négoce, de la presse et de l'Institut viti-vinicole, a été ravie de faire sauter les bouchons après la cérémonie de la remise des prix.