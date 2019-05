All Joer ass et eng aner regional Grupp, déi dësen Dag organiséiert.

Dëst Joer ass et un de "Lëtzebuerger Landjugend a Jongbauere Maacher", déi d'Spiller an d'Aktivitéiten an d'Liewe geruff hunn. Den Zweck vun der Saach, d’Jugend aus deenen eenzelen Dierfer zesummen ze bréngen.

De Philippe Dondelinger war hinnen op Bäerbuerg bei de Preparatiounen iwwert d’Schëller kucken.