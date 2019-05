No 23 amplaz 40 Woche koum d'Saybie op d'Welt a war de liichtste Frühchen op der Welt.

De klengste Puppelchen op der Welt gouf dës Woch an den USA aus dem Spidol entlooss. D'Baby Saybie koum am Dezember d'lescht Joer an der 23. Woch, op d'Welt. Mat engem stolze Gewiicht vun 245 Gramm an emol net esou grouss ewéi en Apel.

Wéinst Komplikatioune bei der Schwangerschaft hunn Dokteren d'Kand verfréit per Keeserschnëtt missen huelen. Eng normal Schwangerschaft dauert 40 Wochen.