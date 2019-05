Vum 31. Mee op den 1. Juni leeft weltwäit déi éischten Editioun vun der „Vegan Chalking Night“.

An 277 Stied a 64 Länner si Veganer an Aktioun an molen mat Kräid hir Messagen op de Buedem. Et sinn positiv Messagen, mat deenen een de Leit well erklären, firwat ee sech fir de Vegane Liewensstil entscheeden soll.

Vegan Chalking Night (29.05.19)

Wéinst dem Marathon gouf zu Lëtzebuerg dëst Evenement virverluecht. Am Stater Park laanscht d’Kinnekswiss gouf schonn e Mëttwoch den Owend manifestéiert. Zu Lëtzebuerg hätt sech an den leschte Joren vill gedoen, soen d‘Organisateuren. Et wier ouni Problem méiglech, fir sech z'ernären oder ze kleeden, ouni op Déieren zréckzegräifen. Et ginn keng genee Zuelen doriwwer, wéi vill Leit zu Lëtzebuerg vegan liewen. D'Associatioun geet vun 2 bis 4 Prozent aus.