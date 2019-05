E Freideg den Owend sinn 3 Invitéen am Live! Planet People, d'Anne Leurs, d'Jill Kohl an de Claude Nilles.

D'Anne Leurs ass zanter 2 Joer Direktesch vun MS Lëtzebuerg. Opklärung a Saache Multipel Sklerose ass hir wichteg bei der Krankheet mat den 1.000 Gesiichter. En Donneschdeg war de Weltdag an e Freideg, 28. Juni weise se de Film "Kleine graue Wolke", wou d'Geschicht vun enger jonker Fra gewise gëtt, déi d'Nouvelle MS vun hirem Dokter gewuer gëtt a léiert, domadder ze liewen.



D'Jill Kohl war 2014 wärend 3 Méint an Tansania an huet och eng Schoultafel ugestrach. 2015 si scho 15 Scouten zréckgefuer, fir méi Tafelen unzesträichen, a well dat Welle geschloen huet, wat déi jonk Lëtzebuerger mam Scoutshiem un, bewierkt hunn, sinn am Summer 2018 nach emol 15 Rover erofgefuer, fir hinnen eng Scoutsformatioun ze ginn.

Dorausser entstanen, ass e Projet vun der FNEL, deen elo mam Prix du Public beim Jugendpräis ausgezeechent gouf.



De Claude Nilles fiert normalerweis mat sengem Coffee-Bike duerch d'Land.

Am Mee huet hie bei engem Ultramarathon ze Fouss an 9 Deeg 522km duerch Australien zréckgeluecht a vill Blodere mat Heem bruecht. Bis op 2 Etappen huet en alles gemeeschtert, an och d'Toilette an der Wildnis bei Schlaangen a Skorpiounen huet him näischt ausgemaach.