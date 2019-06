Ee 37 Joer ale Mann vu Köln hätt wuel besser gehat, hien hätt seng Viischtdier zougespaart. De Mann ass nämlech am Schlof plakeg duerch Köln gelaf.

Kuriéisen Asaz fir déi Kölner Police. An der Nuecht op e Sonndeg ass nämlech een Telefon bei dem 110 agaangen, deen ee plakege Mann an de Stroosse vu Köln gemellt huet. Een Zeien hat een Onbekannte kuerz no Mëtternuecht an der Géigend vum Appellhofplatz gesinn - dobäi war de Mann eben a sengem Adamskostüm.

"Heiansdo schlofwandelen ech", esou d'Ausso vum 37-Järegen nodeems eng Patrull vun der Police de Mann op der Strooss zur Rieds gestallt huet. Scho bei deem éischten Uschwätzen ass de Mann der Police extrem schléifreg virkomm, soudatt d'Männer a Blo skeptesch goufen. De Verdächtegen huet iwwerdeems erkläert, hien wier elo just waakreg ginn an hätt gemierkt, datt en ouni Kleeder an ouni Hausschlëssel baussent d'Dier gaangen ass.

Der Patrull konnt de Schlofwandler deemno keng Pabeiere virweisen, esoudattt si de Mann heem gefouert huet. Do huet hien der Police dunn awer seng Identitéitskaart gewisen an de Männer a Blo fir d'Heembrénge "Merci" gesot.

An Zukunft huet de Schlofwandler besser, fir seng eegen, ma och fir d'Sécherheet vu senge Matbierger, déi Viischtdier zouzespären.