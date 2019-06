Avis aux amateurs, wéi wier et mat enger Villa op enger vun de schéinste Plazen op Mallorca? De Michael Douglas huet seng an d'Vente gesat.

Wollt dir ëmmer scho wunne wéi en Hollywood-Star an dat op der wonnerschéiner Nordwestküst vu Mallorca, dann heescht et elo zougräifen! Allerdéngs brauch een dofir den néidege Portmonni, se kascht nämlech 28,9 Milliounen Euro.

Dofir huet d'Villa "S'Estaca" awer och wierklech alles ze bidden, wat d'Häerz begiert: Op 77 Hektar sti 7 separat Gebaier mat am Ganzen iwwer 1.000 Quadratmeter Wunnfläch. An den 10 Schlofkummere fanne bis zu 20 Leit Plaz, et gëtt ee Fitness-Raum a souguer e Spa-Beräich. A wat wier eng Dram-Villa ouni eegene Kino, Konschtatelier a Wäikeller? Och dat fënnt een do.

Aktuell gëtt déi exklusiv Proprietéit iwwer d'Agence "Engel & Völkers" verkaf. Op engem Video kritt een e ganz privaten Abléck am Michael Douglas säin Doheem, souwéi en herrleche Bléck op d'Mier, d'Bierger an d'Grondstéck.

Zanter 1989 ass den US-Schauspiller am Besëtz vun dëser exklusiver Villa zu Valldemossa, am Nordweste vun der spuenescher Balearen-Insel.