Wat bitt de Standuert Lëtzebuerg dem Moudesecteur? Mir hu bei zwou Kleedermarken hei am Land nogefrot.

2011 hunn d’Schwëstere Claudie a Stéphanie Grisius hire Moudelabel "Vol(t)age" gegrënnt. Aus voller Passioun fir Kleeder an Design hu si sech dofir entscheet. Moud studéiert hu si allebéid net, am Géigendeel, si hunn am Finanzsecteur an als Affekotin geschafft. Déi gréissten Erausfuerderung war fir déi zwee deemno, sech an e Secteur ze trauen, an deem se keng Erfarung haten.

Eng vun de gréisste Challengë war fir si, eng professionell Néiesch ze fannen. Vill Personal géing een an deem Beräich net fannen. Hiren éischten Atelier a Buttek hu si op der Gare opgemaach. Virun 2,5 Joer konnte si erweideren an hunn elo en zweete Buttek an der Stad. Si hu Succès mat hirem Moudedesign "made in Luxembourg". D’Schaler ginn op der Hand am Atelier gebitzt, hier T-Shirten a Pulloveren a Portugal produzéiert. D’Internationalitéit an déi grouss Kafkraaft vun den Awunner am Grand-Duché ass hirer Meenung no e positive Facteur fir Moudelabels hei am Land.

D’Kimberly Doerfel huet zu Berlin Moudemanagement studéiert. No sengem Bachelor an der däitscher Moudemetropol huet si sech dofir entscheet, heemzekommen, fir seng Mark "Zoé Muse" hei ze grënnen. Ewéi all jonken Entrepreneur si fir si zwee Facteuren déi Haapterausfuerderung, déi héich Paien an deier Immobiliëpräisser. Momentan lount hat fir 3 Méint e Raum am Pafendall, wou et säi Buttek a Büro dran huet.

Säin Haaptgeschäft fënnt awer online statt. Iwwert säin Onlineshop verkeeft hat seng Kleedermark an déi ganz Welt. Seng Kleeder designt hat net selwer, mee schafft do mat Kënschtler aus der ganzer Welt zesummen. Bei der aktueller Kollektioun sinn et der fënnef. Kollaboratioune mat kreative Leit sti bei hir am Virdergrond. Si ass op Lëtzebuerg zeréckkomm, well si vill Potential an der kreativer Branche hei am Land gesäit.