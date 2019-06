D'Emissioun vum Radio elo och op der Tëlee. 2 Ekippen, eng Auer déi leeft an e Fliger deen den Dag selwer nach mat 2 Persounen an d'Vakanz flitt.

Stellt iech vir, dir sidd moies um Wee op d'Aarbecht a kritt op eemol vun enger friemer Persoun eng Vakanz offréiert. Eng Woch fir 2 Persounen all inklusive an engem 4 Stären-Hotel. Eenzegen Hoken: de Vol geet nach den Dag selwer.

Wäert der esou spontan? De Raoul Roos an d’Anouk Siebenaler wollte genee dat testen a sinn am Spill "elo oder ni" géinteneen ugetrueden. D’Zil: als Éischt mat sengem Kandidat an der fäerdeg gepaakter Wallis um Findel stoen. Wéi déi Course ausgesinn huet, weise mer Iech op Päischtméindeg um 19 Auer op der Tëlee.

Hei e klenge Virgeschmaach