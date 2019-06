Mam René Kollwelter schwätze mer iwwert säi Buch "Voyage aus bout des jours" a mam Maryse De Donato iwwert hir nei Karriär an Däitschland.

De René Kollwelter krut d'Politik duerch säin Papp an d'Wéi geluecht. Just, dass et hien net bei d'CSV, mä bei d'Sozialisten gezunn huet. Siwe Mol huet e fir d'lëtzebuergesch Foussballnationalekipp gespillt, war Franséischproff, Deputéierten a souz am Staatsrot. Den 10. Juli feiert de gebuerene Weimeschkiercher seng 70 a säin aktuellt Buch heescht "Voyage au bout des jours"



D'Maryse De Donato huet hiert Liewe laang Musek gemaach. Se sengt, spillt Saxophon a Klarinett. Mat 17 Joer huet se an enger Coverband Pop, Rock, a Chanson zu Lëtzebuerg gesongen. Elo zitt et si op den däitschen Marché a si séngt Schlager. "Unsterblich" heescht hiren éischte Video-Clip, deen dëse Freideg erauskoum, a wou de Produzent Christian Geller (Eloy de Jong, Thomas Anders an David Hasselhoff) hir 12 Lidder op de Leif geschriwwen huet.