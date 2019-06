Bei der Militärparad am Kader vun der Queen Elizabeth II hirem Gebuertsdag hat d'Meghan Markle hire éischten Optrëtt zanter der Gebuert vum klengen Archie.

D'Visitt vum US-President Donald Trump hat d'Herzogin Markle nach fale gelooss, ma bei der Militärparad "Trooping the Colour" hat si hire groussen Comeback zanter der Gebuert virun engem Mount. D'Herzogin huet ni e Geheimnis draus gemaach, kee Fan vun der Trump-Politik ze sinn, do war d'Babypaus wuel eng wëllkommen Excuse. 2016 hat si ausgesot a Kanada wëllen auszewanderen, wann den Donald Trump President gëtt. Ausgewandert ass si, awer an d'Heemecht vun hirem Mann.

Zesumme mam Prënz Harry, hirer Schwéiesch, der Herzogin Catherine, an dem Prënz William war si an enger Kutsch ze gesinn an huet dem Publique gewonk. Et war och virun allem d'Meghan, déi d'Leit am meeschte begeeschtert huet.

D'Queen hat u sech schonn den 21. Abrëll hiren 93. Gebuertsdag, ma et huet een op bessert Wieder gewaart fir den traditionelle Spektakel.