Fir eng Vakanz op de Malediven bezilt een normalerweis gär iwwer 5.000 Euro, ma elo kann een 2 Woche gratis dohin, fir e ganz exzeptionelle Stage.

E Luxushotel op de Malediven sicht de Moment e Stagiaire, fir bei hinne Mieresschildkröten opzepäppelen. Vol, Logement an d'Iesse gi komplett iwwerholl. An deenen 2 Wochen soll de potentielle Kandidat an der Rettungsstatioun fir d'Deckelsmouken aus dem Mier mat upaken. Ma nieft dem Job am "Coco Palm Dhuni Kolhu", sou den Numm vun där Statioun, stinn nach eng sëllechen aner Aktivitéiten um Programm: Tauchen, e Boostausfluch, Delfine beobachten a Schnorchelen.

Wann dat keen Dram-Stage ass?

Zesumme mat der bekannter britescher Veterinärin an Deckelsmouken-Expertin Dr. Claire Petros këmmert ee sech an der Haaptsaach ëm d'Fiddere vun de Mieresbewunner, botzt hiren Auslaf, hëlleft bei de medezineschen Traitementer an ass mat dobäi, wa blesséiert Déiere gerett ginn. Donieft dierf een den Hotelsgäscht d'Aarbecht ëm dëse Schildkröteprojet erklären an Informatiounsowender organiséieren.

De Stage soll awer och op de sozialen Netzwierker verbreet ginn, wou besonnesch Biller solle gewise ginn, hannert der Kuliss vun dësem Projet an Dram-Stage.

© cococollection.com

Keng Pai

Bezuelt gëtt ee fir seng Aarbecht net, mä si mer mol éierlech, gratis op d'Malediven, dat erlieft een och net ëmmer. D'Kandidaten, déi sech fir dëse Stage interesséieren, mussen allerdéngs gewësse Viraussetzungen erfëllen. Ugefaang, dass den Hotel e Video vun 2 bis 3 Minutte verlaangt, an deem ee beschreift, wisou ee perfekt fir dësen Job ass. Dat Ganzt dann nach emol an engem Schreiwes vu ronn 500 Wierder.

Erfarung mat den Deckelsmouken ass keng gefrot, och Erfarung am Tourismusberäich sinn net néideg, ma et solle scho Leit sech mellen, déi an Zukunft och ee Beruff an déi Richtung wëllen ergräifen. Et muss een donieft op d'mannst 18 Joer al sinn - an elo kënnt leider dee gréissten Hoken - a Groussbritannien wunnen.

Den Delai fir sech ze mellen, leeft vum 17. bis den 31. Juni. Detailer fënnt een op der Internetsäit vum Luxushotel.