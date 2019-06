Eng Klinik mat Reha fir d’Wëlldéieren. Esou kann een d'Wëlldéierestatioun zu Diddeleng beschreiwen.

Zanter 30 Joer kréien d’Déieren aus eise Bëscher zu Diddeleng an der Déierestatioun gehollef, wa se blesséiert, krank, vun der Mamm verstouss oder onstabil sinn. Ee ganze Moie sinn d'Mataarbechter mam Preparéiere vum Fudder, Fiddere vun den Déieren a Botze vun de Käfeger beschäftegt.

Well si d’Uebst vun engem Supermarché gestallt kréien, kënne si net ëmmer decidéieren, wat se den Déiere ginn. Esou kann et dann och mol virkommen, dass d'Déiere Banannen a Kiwie kréien. Saachen, déi se hei am Bësch oder op de Felder net fannen. Wann et awer méiglech ass, gi si hinnen am léifste regional Uebstzorten.

Verschidde Fleeger, déi hei schaffen, si fest ugestallt, ma e Groussdeel si Benevollen. Ouni si géif et net klappen. Et wier einfach ze vill Aarbecht, fir just déi, déi fest ugestallt sinn, sou eng Mataarbechterin vun der Statioun.

Sou richteg plangen, kann een den Dag hei net. Onerwaarten Noriichten an nei Patiente stinn op der Dagesuerdnung. Dacks musse si op Drop-off-Statiounen Déiere siche goen, déi d'Leit do ofginn hunn.

De Moment ginn et 4 Drop-Offen uechter d’Land verdeelt: Zu Klierf, Nidderfeelen, Jonglënster an natierlech eng zu Diddeleng. Wann een en Déier an esou engem Drop-off ofgëtt, soll een eng Fiche ausfëllen – a ganz wichteg – eng Sproochnoriicht op der virgesinner Nummer hannerloossen. Do soll ee soen, wéi een Déier et ass, a wéi engem Drop-off et sech befënnt a wat et huet. Esou kënnen d’Fleeger vun der Déierestatioun méi séier handelen a besser decidéieren, wéi se handele sollen.

Am Dag kann een d’Déier natierlech och direkt op Diddeleng bréngen. Am Accueil huele si all fleegebedierftegt Wëlldéier un, dat duerno ganz kontrolléiert gëtt. Och wann et just wéinst enger Blessur ass, kéint et jo sinn, dass et och nach aner Problemer oder Krankheeten huet. Déi ginn da behandelt, fir dass d'Déier esou gesond wéi méiglech erëm ka fräi gelooss ginn.

Op der Statioun schaffen 3 Veterinären, déi sech ofwiesselen.

Mëttes a Nomëttes gëtt gekuckt, wéi eng Déiere fräigelooss kënne ginn oder vläicht op eng nei Plaz kommen. Fir jonk Fiiss oder aner Mamendéieren, déi am Bësch doheem sinn, gëtt dacks e “soft release” gemaach.

Hei gi se mat engem Käfeg an de Bësch gesat a weider gefiddert. No enger Zäit gëtt de Käfeg op gemaach. D’Déier kann da selwer decidéieren, wéini et déi sécher Platz verloosse wëll.

Villercher ginn direkt fräi gelooss wa se fit genuch sinn.

Mat den neien Drop-off-Boxen, déi et zanter lescht Joer ginn, kommen och ëmmer méi Déieren eran. Am Wanter ass et awer éischter roueg. Am Schnëtt kommen do de Mount just 50 bis 150 Déieren eran. Am Summer dogéint sinn et der ëm déi 600. Dowéinst ass d’Statioun am Summer och owes 3 Stonne méi laang op.

Wann een en Déier fënnt, deem et net gutt geet, soll ee séier handelen. Wichteg ass dobäi virun allem, wéi een d’Déier transportéiert. Deemno wat et ass, kann een et an eng Decken, e Schal oder soss e Kleedungsstéck leeën an an eng Këscht setzen, déi gutt zou bleift a Loftläscher huet. Bei engem groussen Déier, wéi e Réi dat ugestouss gouf, soll ee bei der Statioun oder beim Fieschter uruffen. An och bei méi klengen Déieren, bei deenen ee sech net sécher ass, wéi een handele soll, kann ee si kontaktéieren.

Geschwë soll awer och nach en neie Projet lancéiert ginn. Hei gi Benevollen uechter d’Land gesicht, déi Déieren aus Drop-off-Boxe bei sech an der Géigend siche ginn an op Diddeleng bréngen. Esou geet net grad esou vill Zäit verluer, wann en Déier zum Beispill vu Klierf op Diddeleng muss. Ausserdeem ass en neit Gebai geplangt.