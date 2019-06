Endométriose ass eng chronesch Krankheet, déi net heelbar ass a jee no Grad en enormen Aschnëtt an d'Liewe bedeit.

Ganz vill Leit hunn nach ni dovun héieren, obwuel se bei 10 bis 15 % vun de Fraen optrëtt. Dat heescht op d'mannst 1 vun 10 Fraen ass betraff.

Fir dat ze änneren a well d‘Fréierkennung ganz wichteg ass, fir datt et net nach méi schlëmm gëtt, sinn elo och ëmmer méi prominent Fraen, déi ëffentlech iwwert hiert Leide schwätzen.

D‘Schauspillerin Susan Sarandon, Lena Dunham, Whoopy Goldberg, d‘Emma Bunton vun de Spice Girls, d'Lilly Becker, d'Dolly Parton an nach vill anerer. Si maachen dat, fir anere Betraffene Mutt ze maachen an e Bewosstsinn ze schafe ronderëm eng Krankheet, wou déi Betraffen och selwer dacks erofspillen.

Endométriose mécht, datt Zellen aus der Gebärmutter och baussent dëser un aneren Organer optrieden an da mam Zyklus vun der Fra bei der Menstruatioun bludden. Et entstinn Kysten a sougenannt Endométriose-Herden, an Organer kënne mateneen verpechen. Infertilitéit gehéiert zu engem vun de ville Suitten, déi dës Krankheet ka mat sech bréngen.

D’Péng, déi gëtt lues a lues ëmmer méi schlëmm an awer gëtt laang op d’Zänn gebass, well vill Frae mengen, datt Bauchwéi wärend der Menstruatioun normal wier. Wann et awer sou schlëmm gëtt, datt een den Alldag net méi bewältegt kritt an och baussent der Reegel Krämp optrieden, spéitstens da sollt ee mat sengem Gynekolog doriwwer schwätzen.

Och hei zu Lëtzebuerg maache sech elo ëmmer méi Frae staark fir eng besser Sensibiliséierung, dass Frae kënnen doriwwer schätzen, ouni d’Gefill ze hunn, sech mussen ze schummen an et net méi erofgespillt gëtt.

Am Reportage léiere mer d‘Sylvie de Matos kennen, déi selwer e schwéiere Grad un Endométriose huet. Si war dëst Joer mat op déi grouss Endo-Marche zu Paräis an huet och e Grupp op Facebook gegrënnt, mam Numm "Endogirls Luxembourg". Och d‘Ana Sarac temoignéiert, si war och scho ganz jonk mat der schlëmmer Péng geplot, ma bis d‘Endométriose diagnostizéiert war, huet et awer Jore gedauert.

U wat et läit, datt d’Endométriose sou schwéier festzestellen ass a wat dës Krankheet fir déi zwou Betraffe bedeit, gitt Dir am Reportage gewuer.

