Zu engem witzege Virfall an enger Wäschanlag koum et de Weekend zu Hillesheim. Déi war e ganzen Dag blockéiert.

Iwwer 9 Stonne laang huet e 70 Joer ale Pensionär mat sengem Auto eng Wäschanlag blockéiert. Hien ass am spéide Moien an d'Anlag vun enger Bensinsstatioun eragefuer, dobäi huet hien de Won awer därmoosse verkäilt, dass deen net méi ze beweege war.

Dat huet de Mann wéineg beandrockt, hien huet sech en Taxi bestallt a säin Auto do gelooss. Déi erstaunte Mataarbechter vum Betrib huet hie ganz einfach och emol stoe gelooss. Ma fir dass awer ee sech ëm säin Auto këmmert, huet den Taxichauffer de Leit vun der Bensinsstatioun duerno nach séier dem Här seng Schlësselen an de Grapp gedréckt, falls se bei der Befreiung aus der Wäschanlag missten agesat ginn.

Wéi d'Police mellt, hätt de Mann e wichtege Rendezvous gehat.

No 9 Stonnen eréischt koum den eeleren Här zeréck, den Auto houng do nach ëmmer an der Wäschanlag. Hien huet doropshin ugefaang un der Maschinn ze schrauwen. Doru gouf hien um Enn awer gehënnert. Eréischt mat Hëllef vun enger Depanneuse konnt den Auto gebuerge ginn.

Op de Mann kommen elo fatzeg Onkäschten duer.