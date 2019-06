En 3 Joer ale Béifchen ass e Sonndegowend zu Braunschweig eleng op Wanderschaft gaang an hat net méi wéi e puer Schlappen a seng Wëndel un.

Dee klenge Plakert war engem Jugendlechen op engem Busarrêt opgefall. Hien huet d'Police ëm Hëllef geruff.

De Beamten an dem opmierksame Jugendlechen ass et gelongen dee Klengen sécher nees Heem ze bréngen. Wéi sech erausgestallt huet, war säin Doheem ganz an der Géigend, an der nächster Strooss. Hien hat sech géint 20 Auer heemlech erausgeschlach a war ganz eleng dusch d'Strooss spadséiert.

Dat war awer net deen eenzege Virfall zu Braunschweig. Eng staark alkoholiséiert Zwillingskoppel hat nawell fir Duerchernee gesuergt.

Eng Zeien hat de Beamten e Freideg e Mann op engem Scooter gemellt, dee fatzeg gedronk hat an op enger Bud eppes z'iesse siche war. De Mann konnt bei sech doheem ermëttelt ginn. Do stoungen awer 2 komplett identesch Leit virun der Police, op déi d'Beschreiwung gepasst huet. Si waren allebéid am Gaang z'iessen, hunn awer allen zwee ofgestridden, gefuer ze sinn.

En Alkoholtest huet bei béide Männer e Wäert vu bal 3 Promill festgestallt. Eng Bluttprouf gouf ordonnéiert. Weider Ermëttlunge solle klären, wie vun hinnen um Enn gefuer ass.