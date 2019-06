Eng optesch Täuschung, Photoshop oder dach e biblescht Wonner? Wat huet et mat dëser Foto op sech?

E puer Ekippe vu Fuerscher ware gezwongen, mat enger Partie Schlitter-Hënn duerch e gefruerene Séi ze reesen, dat fir op eng Wiederstatioun ze kommen.

Hei gouf dann och dës Foto opgeholl, op där ee menge géif, d'Hënn géifen iwwert d'Waasser schwiewen. An sech dréit et sech awer hei ëm e Séi (Inglefield Bredning Fjord, am Nordweste vum Land), dee gefruer ass, an op deem sech eng méi dënn Waasserschicht befënnt.

Bei der Äisschicht handelt et sech ëm eng relativ zolidd Schicht, déi ronn 1,2 Meter deck ass a quasi keng Rëss opzeweisen huet. Wéinst dem waarme Wieder ass hei déi iewescht Schicht geschmolt a kann och net duerch d'Äisschicht duerchsickeren, sou dass se um Äis stoe bleift.

Dohier gesäit et op der Foto sou aus, wéi wann d'Hënn eben um Waasser trëppelen, obwuel se an sech op enger stabiller Äisschicht stinn.