E Freideg den Owend ass ënnert anerem d'Neneh Cherry Invitée am Live! Planet People.

Invitéeën dëse Freideg am Live! Planet People sinn den Erik Melkert vun de Karlsruher Studenten, deen 230km mam Vëlo Heem komm ass, de Yannick Pelletier, deen éischte Groussmeeschter am Schach aus der Schwäiz, deen elo zu Recken wunnt an den Alain Welter, deen a Kolumbien Haiser besprayt huet, nodeems en duerch "Make Koler Kooler" bekannt gi war.

A virum Optrëtt an der Abtei Neimënster en Interview mam Neneh Cherry, déi ënnert anerem 1994 mat "7 Seconds" mam Youssou N’Dour en Hit hat.