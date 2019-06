A wéi bei all Trend dierf och dësem den Numm net feelen. "Plogging" heescht et.

Zesummegesat aus dem schwedesche Wuert "Plokka", wat sou vill heescht, wéi eppes oprafen an dem Begrëff Jogging. Méi einfach gesot: Wärenddeem ee leeft oder trëppelt, sammelt een an engems de Knascht an, deen een op sengem Laf duerch d'Natur gesäit.

Dobäi ass et awer egal, ob ee leeft oder trëppelt. Et geet drëm, fir eppes fir d'Ëmwelt ze maachen. Fir anerer ass de Plogging awer nach eng méi effikass Zort vu Lafen, well een andauernd stoebleift a sech bécke muss. Dat ass méi ustrengend a verbrennt dofir méi Kalorien.

Egal wéi: dësen Trend mécht eppes fir eis Gesondheet a fir den Erhalt vun der Natur. Hei zu Lëtzebuerg ass d'Communautéit nach zimlech kleng. Mee d'ASBL "Pick it up Lëtzebuerg" organiséiert ëmmer nees nei Evenementer, fir den Dreck vun de Stroossen ze kréien.