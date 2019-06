Zanter méi wéi 30 Joer plangt an exekutéiert de Jo André d’Freedefeier fir de Virowend vum Nationalfeierdag.

100.000 Rakéiten si vum Pont Adolphe aus an d’Luucht geschoss ginn, 17 Minutten huet de Spektakel gedauert. D’Freedefeier ass traditionell den Highlight um Virowend vum Nationalfeierdag. A mir hunn de Mann kenne geléiert deen dohannert stécht! Den Artificier Jo André gëtt eis en Abléck a seng Aarbecht a weist wéi opwenneg et ass et 17 Minutte laang knuppen ze loossen.

Zanter méi wéi 30 Joer plangt an exekutéiert de Jo André d’Freedefeier fir de Virowend vum Nationalfeierdag. Dëst Joer ass et awer net hie selwer deen dee berühmte roude Knäppchen dréckt. Déi Éier huet dës Kéier säi 7 Joer jonke Bouf. Et ass déi zweet Kéier dass hien dat dierf maachen. Fir säi Papp ass dat Ganzt Routine, vun Opreegung keng Spuer. An awer leit um 23 Auer eng Grëtz Nervositéit an der Loft. Déi lescht Fligere gi laanscht gelooss an d’Luuchten ausgemaach. An da kann et och scho lassgoen.

Ronn 5 an eng hallef Tonn Sprengstoff gi bannent 17 Minutten an d’Luucht geschoss. An dat synchron mat der Militärmusek déi live spillt. Esou e komplext Freedefeier muss natierlech virbereet ginn.

Dräi Deeg virdrun, um Donneschden, treffe mir de Jo André a seng Ekipp zu Hollerech op engem Parking. Hei stinn 9 Camions-Remorquë mat héich explosivem Material. Déi lescht Bomme ginn an hir Réier gepaakt, verkabelt a mat der Zündanlag connectéiert. Fir de Jo André huet d’Aarbecht awer schonn am Januar ugefaangen, wéi hien d’Musek kritt huet op déi hien eng Choreographie schreiwe sollt. An dat geschitt mat engem spezielle Programm um Computer. Do kann hie genee plangen, wou wéi een Effekt soll kommen a wéi laang en dauert. Et ass eréischt déi zweet Kéier dass d’Musek fir d’Freedefeier live gespillt gëtt. Eng Erausfuerderung fir de Jo André awer och fir den Dirigent vun der Militärmusek, dee just den Takt vum Jo André geliwwert kritt.

Freedefeiere maachen ass fir de Jo André een Hobby. An dee lieft en net just fir eisen Nationalfeierdag aus, mee och op anere groussen Evenementer an Däitschland, Frankräich an an der Belsch. Et wier eng Passioun, och eng Passioun fir d’Perfektioun, seet hien. A virun allem géing hien de Leit gär eng Freed maachen, sou wéi de Numm “Freedefeier” et scho seet.

Fir Freed soll ënner anerem eng Zort Waasserfall suergen deen iwwert dem Pont Adolphe opgehaange gëtt – sécherlech een Highlight vum Freedefeier. E Samschdeg am Nomëtte gëtt all eenzel Rakéit fest gebonnen. An dann 20 Meter virun der Bréck an 30 Meter an der Luucht opgehaangen.

De Jo André ass zouversiichtlech dass alles gutt klappe wäert. D’Wieder stëmmt, a seng Ekipp wier gutt virbereet. Mee de Waasserfall kéint nach fir déi eng oder aner Schweessdrëps suergen. E kënnt nämlech eréischt no der 10. Minutt zum Asaz – bis dohin hänkt en quasi am Feier vun den anere Bommen. Gëtt de Waasserfall duerch ee Fonken entzünt, feelt dem Jo André herno eng Minutt an der Choreographie.

Ma schlussendlech ass awer alles no Plang gelaf. No 17 Minutten a 5,5 Tonne Sprengstoff ass erëm alles eriwwer. De Jo André ass zefridden, a krut souguer royalen Feedback. “Impressionnant” ass dem Grand-Duc säi Fazit.