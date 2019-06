E Freideg den Owend geet et am Live! Planet People ëm Futtball, Motorsport a Skizze vu Geriichtsprozesser.

D'Futtballschong huet de Mario Mutsch nach net un de berühmten Nol gehaangen. Awer no 101 Asätz huet de Rekordnationalspiller d'Säit gewiesselt an trainéiert elo d'Jugend bei der FLF.



De Steve Jans ass eréischt 2011 bei de Motorsport komm. Leschte Weekend ass de Lëtzebuerger bei der 24-Stonne-Course um Nürburgring mat sengem Team um Porsche op Plaz 12 am General gefuer.



Bei grousse Geriichtsprozesser sëtzt de Pit Wagner an der éischter Rei a skizzéiert fir d'Presse eenzel Zeenen. Bis de 5. Juli kann ee seng Ausstellung zu Dikrech am Geriicht gesinn