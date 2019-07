Iwwer Twitter hat e User sech d'Fro gestallt, ob een alles dierf mathuelen, wat ee sou um Bord vun der Strooss fënnt.

D'Police vun Celle ass op d'Plaz gefuer, fir sech dat Ganzt emol unzekucken. Si hunn dunn net schlecht gestaunt, ewéi si eng Panzerfauscht gesinn hunn. Dës ass awer zum Gléck just eng Attrapp gewiescht, déi fir Übunge genotzt gëtt. Et huet also zu kengem Ament eng Gefor bestanen, hunn och si via Twitter matgedeelt.

Déi hollännesch Arméi war an der Géigend ënnerwee, well si mat enger Übung beschäftegt waren.