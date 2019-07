Wéi déi däitsch Medie schreiwen, ass de bekannte Sänger an engem Spidol zu Palma de Mallorca am Krees vu senger Famill gestuerwen.

Scho Woche virdrun, gouf de Costa Cordalis op engem Beneficeconcert gesinn an hei war scho kloer, dass et dem Sänger net géif gutt goen. Säi Jong hat schonn do an engem Interview confirméiert, dass et him net géif gutt goen.

Géigeniwwer dem Express.de seet säin Jong: „Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen.“



De wuel gréissten Hit vum Costa Cordalis "Anita" dierft wuel deene meeschte Leit bekannt sinn.