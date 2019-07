E Freideg den Owend am Live! Planet People sinn den David Moos, d'Bibi Wintersdorf an de Sébastien Cayotte eis Invitéen.

Dem David Moos seng Passioun ass dauchen. Bei engem Tëschefall um Stau konnt hien als Rettungsdaucher engem jonken Tourist säi Liewe retten.



D'Bibi Wintersdorf ass bekannt duerch hir Stëmm. An der lescht huet si sech awer verstäerkt un d'Schreiwe ginn. No der Serie mat Bicher iwwer Lëtzebuerg an dem Magazin Kachen, geet et elo ëm d'Reesen.



De Sébastien Cayotte fiert e Samschdeg op Roum. Awer net mam Zuch oder Fliger, mee mam Vel'oh, a sammelt op dës Manéier Sue fir d'Fondatioun Kriibskrank Kanner.