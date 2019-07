Bis ewell huet een d'Kand vum Prënz Harry a senger Fra Meghan nach net richteg ze gesi kritt. No der Kanddaf e Samschdeg goufen 2 Fotoe verëffentlecht.

De 6. Juli war dem klengen Archie seng Kanddaf an enger privater Kapell op Schlass Windsor. D'Zeremonie war am klenge Krees. D'Press an d'Royal-Fans waren ausgeschloss, wat jo nawell fir Kritik gesuergt hat.

RTL NEWS: De klengen Archie gëtt e Samschdeg gedeeft

Fir de Virwëtz awer net ze laang waarden ze loossen, hunn d'Herzogin Meghan an hire Prënz Harry 2 Fotoen op Instagram gepost. Op deem enge Bild de Puppelche mat der Famill. Ma et ass awer eng aner Persoun, déi besonnesch opfält - d'Herzogin Kate.

© Twitter / sussexroyal

Déi 37 Joer al Mamm vun 3 Kanner huet e saumon-faarwege Rack vum Stella McCarthy un, a Kombinatioun vu rouden High Heels an dem faarflech passenden Hoerband. Dee Look gëtt getoppt vun engem ganz spezielle Bijou, den Ouerréng vun hirer verstuerwener Schwéiermamm. D'Prinzessin Diana hat dës Ouerréng bei der Kanddaf vum Prënz Harry un.