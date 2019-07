Am Alldag denkt ee bal net driwwer no. Et schéngt engem normal ze sinn, bei de Coiffer ze goen an et ass ee gewinnt, mam gewënschte Resultat heemzegoen.

Et ass u sech e Beruff, dee leider net esou geschat gëtt ewéi e sollt. De Beruff vum Coiffer erfuerdert vill Übung an eng kontinuéierlech Formatioun. De Lionel Ferber an d'Tania Marques féiere mech an d’Konscht vum Hoerschneiden a Wäschen an.

Eng grouss Erausfuerderung fir een, deen net gewinnt ass, vill Hoer unzepaken. Fir mech ass et e laangen Dag, wou een andauernd stoe muss. Dobäi kënnt, dass ech bei der Coupe e Lach schneiden, de Lionel erzielt mir, wéi si mat esou Situatiounen eens ginn.

E Beruff, wou ee sech bal kee Feeler erlabe kann. Ëmmer nees muss ech drun denken, ewéi d’Leit am allgemengen iwwert dëse Beruff Viruerteeler hunn. Ech vergläichen e mat engem Kënschtler, deen ëmmer nees op en Neits seng Skulptur bis zur Perfektioun beaarbechte muss an en plus muss de Client och nach zefridde sinn, soss kënnt deen net méi zréck.

Et war déi éischte Kéier a mengem Liewen, wou ech engem Friemen de Kapp gewäsch hunn an dëst ass alles aneschters ewéi einfach. De Lionel gëtt mer een déiwen Abléck a seng Aarbecht a virun allem an d’Aarbecht vun engem Coiffer am allgemengen. Déi stänneg Formatiounen erméiglechen engem spéiderhin, a verschidde Richtungen ze goen. Ob ee Männer oder Frae coifféiert, dat sinn 2 verschidde Welten, ouni vum Barbier-Beruff ze schwätzen.

Een Dag am Liewe vun engem Coiffer, eng Erfarung déi ech net vermëssen wäert.