Frae kennen de Problem: Deen neien Jumpsuit ass esou flott, mä a Gare la Box et muss een op d'Toilette, da gëtt et komplizéiert.

De Problem, op der Toilette op eemol plakeg do ze stoen, dee kennt all Fra, déi schonn emol en Jumpsuit unhat. Dacks huet een nach net emol e Soutien drënner un, méi plakeg geet also wierklech net. Dovun ofgesinn, dass wann et méi dréngend ass, nach muss un där enger, klenger Tirette gefummelt ginn...

D'Designerin Henrietta Lawrence hat es genuch domat. Si huet hiren eegene Jumpsuit kreéiert, an zwar esou, dass een net nach onnéideg Zäit verléiert, wann d'Blos sech mellt. Donieft sinn 2 Tiretten drop, sou dass et net nëmme stressfräi ass, et muss ee sech nach net emol ausdoen.

Zwee Modeller ginn et mëttlerweil. De Sisterhood-Jumpsuit gëtt et a 5 Faarwen, seng Bretelle loosse sech verstellen - entweder riicht oder gekräizt am Réck. Et dierf ee gespaant sinn, wéi vill Modeller nach kommen.