En ass am Takt, danzt op all Lidd anescht an dat vu sech aus. De Kakadu Snowball ass net nëmmen op YouTube e Star, och Fuerscher sinn un him interesséiert.

Mat senge coolen Danzschrëtt ass de Snowball berühmt ginn, en huet awer mëttlerweil och d'Opmierksamkeet vun US-Fuerscher an der Fachzäitschrëft "Cell Press" kritt. Si hätte beim Snowball festgestallt, dass hien och vu sech aus nei Danzschrëtt aféiert, wat fir seng Kreativitéit schwätzt. Virun 10 Joer scho goufe Video vum Kakadu eropgelueden, mat deenen d'Déier bis haut Millioune vu Leit begeeschtert. Seng Proprietärin Irena Schulz, déi sämtlech Filmer gemaach huet an d'Organisatioun "birdloversonly.org" gegrënnt huet, sot, dass soubal e Musek héiert, hie mat Danzen ufänkt. D'Beweegunge gesinn dobäi erstaunlech mënschlech aus. Hie wier och immens am Takt. Fréier Observatiounen hätte gewisen, dass de Gelbhaubenkakadu d'Beweegungen net fir bestëmmten Zwecker mécht, dat heescht weder fir ze balzen, nach fir Fudder ze kréien. D'Neurowëssenschaftlerin an Dänzerin Joanne Keehn vun der San Diego State University präziséiert, datt de Snowball am Ganzen 14 Danzbeweegunge mécht, zum Beispill Headbanging, Säiteschrëtt oder de Kapp am Krees beweegt. E géif awer och verschidde Schrëtt kombinéieren. Bei Tester hätt hien donieft ni 3 Mol genee déi selwecht Schrëtt gemaach, wat drop hiweist, dass hie seng Dänz spontan decidéiert. D'Fuerscher ginn dovun aus, dass hien d'Danze vun de Mënschen ofgekuckt huet. De Snowball ass awer net deen eenzege Papagei, deen danze kann. Op YouTube fënnt ee vill Videoe mat musikalesch begaabte Villercher. Papageie wieren awer déi eenzeg Déieren, déi dës musikalesch Fäegkeet mat eis deelen.