Een Abriecher huet ongewollt d'Klacken an enger Kierch zu Bielefeld gelaut, huet misse fortlafen an huet d'Police op de Plang geruff.

Héchstwahrscheinlech wollt den Abriecher an der Nuecht op e Freideg géint hallwer 4 d'Luucht umaachen, wéi en zu Bielefeld an eng Kierch agebrach ass. Hien huet awer een anere Knäppche gedréckt an d'Klacke laude gelooss. Ee Bierger huet de Kaméidi matten an der Nuecht héieren an huet doropshin d'Police geruff. Den Abriecher war dunn awer net méi op der Plaz.