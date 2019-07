Net nëmme Frae kucken heemlech den Handy vum Partner - ëmmerhin all drëtt - och all fënnefte Mann huet dat och scho gemaach.

Dat ass d'Resultat vum Vergläichsportal "Verivox" zesumme mat der Online-Partnervermëttlung "Parship". 12 Prozent vun de weibleche Parship-Memberen a 7 Prozent vun de Männer hu souguer zouginn, den Handy reegelméisseg ze kontrolléieren.

Besonnesch virwëtzeg ass d'Altersgrupp tëscht 40 an 49 Joer. Hei waren et 34 Prozent bei alle Männer a Fraen, déi dem Partner schonn emol nospionéiert hunn. Bei jonke Mënschen tëscht 18 an 29 Joer, wéi och eelere Leit tëscht 60 an 69 Joer waren et 21 Prozent, déi den Handy vum Partner schonn am Grapp haten. Den Duerchschnëtt, dat heescht bei allen Altersgruppen, läit bei 29 Prozent.

Un der Ëmfro waren am Ganze 4.300 Parship-Memberen bedeelegt.