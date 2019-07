Hie gëtt als de lëtzebuergeschen Elvis bezeechent. A wann de Steven Pitman op der Bühn steet, mengt een tatsächlech, dass den Elvis lieft.

De 16. August 1977 huet den Elvis Presley eis verlooss, wuel ee vun deene gréissten Entertainer vun deemools. Zu deem Zäitpunkt war de Steven Pitman grad emol 12 Joer al, en neie Fan ass "gebuer".

1999 hat de Steven säin éischten Optrëtt. Wat hien am Ufank als Hobby gemaach huet, wëllt hien dunn haaptberufflech maachen. Säin Ziel: d'Musek vum King of Rock'n'Roll um Liewen ze halen, an dat ze maachen, wat him och richteg Spaass mécht.

Fir esou authentesch wéi méiglech ze bleiwen, ass d'Garderobe vum Elvis, dat wichtegst vun senge Showen, eng Garderobe, déi een net einfach esou am Buttek ze kafen kritt an déi him wichteg si bei sengen Optrëtter.

Iwwer 100 Showen huet de Steven pro Joer, ouni seng Frëndin wär dëst schwéier ze meeschteren. D'Marta war net direkt mat on Tour, dëst huet sech alles eréischt no e puer Joer entwéckelt an elo sinn déi zwee en Team, dat funktionéiert.

De Steven huet sech am Laf vun de Joren extrem verbessert. 2015 hëlt hie gläich 2 Titele bei engem Elvis-Contest mat Heem: European Elvis Champion a Gospel Champion 2015. Dozou gehéiert natierlech reegelméissegen Training an dat geschitt doheem am Büro, deen eenzege Raum am Haus, wou een den Elvis ze gesinn, an ze héiere kritt.

De Steven feiert dëst Joer nach seng 54 Joer. Mam Ausgesi kann hie sech och net bekloen, fir déi, déi mengen, hien hätt sech als Elvis ëmoperéiere gelooss. Dat stëmmt net.

Seng nächst Festivalle sinn ëmmer wäit am Viraus geplangt. Sou steet nieft dem "Jailhouse Rock" zu Rouspert an dem "Stars and Stripes" zu Mamer, en neit Festival um Programm. Zanter 20 Joer ass hien duerch ganz Europa on Tour, iwwer 2.000 Optrëtter huet hien hannert sech an dëst wäert an nächster Zukunft och net ophalen. A wann dee richtegen Elvis net méi ënnert eis ass, dee lëtzebuergeschen, dee gëtt et.