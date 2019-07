A Plaz vu Guinness a Whiskey gëtt et am „Virgin Mary“ alkoholfräie Béier a Null-Prozent-Wäin.

Bis ewell bleift de Pub mam ongewéinleche Konzept awer d'Ausnam. „Drénken ass an der Gesellschaft verwuerzelt“, erkläert de Matgrënner Vaughan Yates. „Mä wann ee sech d'Iren ukuckt, si si eng ganz fortschrëttlech a liberal Natioun a ganz oppe fir Verännerungen“.

Wat den Alkohol ugeet, géif awer weltwäit e kulturelle Wandel geschéien. „A mir si ganz vir mat derbäi“, mengt de Vaughan Yates.

Säi Geschäftspartner Oisin Davis erkläert iwwerdeems, dass an enger Rei Pubs an der Géigend ëmmer méi alkoholfräi Alternativen ugebuede géife ginn.

© AFP

Och an Irland ass d'Wellness-Well mat Instagram a Co. längst ukomm. Dofir gëtt d'Gedrénks am „Virgin Mary“ dann och „Instagram-kompatibel“ exotesch dekoréiert an a schéine Glieser zerwéiert. Perfekt fir Fotoen ze maachen, déi dann op Instagram gepost kënne ginn. An dat Ganzt ouni décke Kapp de Moien duerno.

© AFP

Ma trotz allem, géif den Alkoholkonsum an Irland weider erop goen, heescht et vun der Organisatioun „Alcohol Action Ireland“. Et géifen net nëmme méi Leit Alkohol drénken, ma et géif och pro Persoun méi gedronk ginn, erkläert d'Direktesch vun der Organisatioun Sheila Gilheany.

2010 hätte ronn 82 Prozent vun der Populatioun Alkohol gedronk. Haut wieren et scho 84 Prozent. D'Biller a Kommentarer an de soziale Medie géifen e falscht Bild vermëttelen, warnt d'Sheila Gilheany.

© AFP

An enger Etüd vun der Weltgesondheetsorganisatioun zum Thema Komasaufen, koum Irland 2014 op déi zweete Plaz vun 194 Länner. Zanterhier probéiert déi iresch Regierung eppes dogéint z'ënnerhuelen. Am Oktober huet d'Parlament e Gesetz ugeholl, dat virschreift, dass op Alkohol-Etiketten och Kriibswarnunge musse stoen. De Gesondheetsminister Simon Harris huet deemools erkläert, dass sech déi „zerstéieresch Kultur“ ronderëm den Alkoholkonsum misst änneren.

D'Offer u Gedrénks am „Virgin Mary“ ass inspiréiert un der Offer vun traditionelle Pubs. A Plaz vu Guinness, kënnt en däischtere, cremegen „Nitro Coffee“ aus der Zapanlag. Am Frigo läit alkoholfräie Béier. An natierlech gëtt et och alkoholfräi Cocktails.

Fir keng Iwwerschneidunge mat Caféen oder „Juice Bars“ ze hunn, orientéieren sech d'Ëffnungszäite vum „Virgin Mary“ un deene vun anere Pubs.

© AFP

„Am Ufank wousste mer net, ob d'Stëmmung genau sou gutt géif ginn“, erkläert d'Bar-Cheffin Anna Walsh. „Ma den éischten Owend, wou de Buttek voll war, hätt een op den éischte Bléck net erkannt, dass et keen Alkohol géif ginn.“