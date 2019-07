Esouvill Plastik gëtt an engem Joer ewechgeheit, datt een d'Äerd 4 Mol ëmkreese kéint. Dëst ass eng verbreet Meenung, déi Ëmwelt-Sitten ëmmer erëm soen.

Wann een all de Plastik op der Welt vun engem Joer géif huelen an et zesummeleeë géif, géif dëst d'Äerd 4 Mol ëmkreesen?

Dës ass eng verbreet Meenung, déi Ëmwelt-Sitten ëmmer erëm soen. Esou schreift National Geographic op hirem Site: "Enough plastic is thrown away every year to circle the earth four times!" Wat op lëtzebuergesch heescht "Et gëtt esouvill Plastik all Joers ewechgeheit, datt een d'Äerd 4 Mol ëmkreese kann." Och d'"ONU-environnement" oder "Ribble" soen dëst, och wann et aneschters formuléiert ass.

Nëmme 5 % vum Plastik gëtt iwwerhaapt recycléiert esou de Site vun National Geographic. Zudeem existéiere praktesch nach all Plastiks-Stécker, déi bis haut produzéiert goufen, an iergendenger Form, och wann et meeschtens "nëmmen nach" kleng Plastik-Partikele sinn. Der UN no geheit d'Gesamtheet vun de Mënschen ongeféier 300 Milliounen Tonne Plastik all Joers ewech.

D'Fro ass awer elo, wéi vill Plaz dësen Dreck géif huelen, wann een et zesummeleeë géif? Eng Tonn zesummegedréckten Dreck entsprécht engem Volume vu 7 Kubik Meter. Ee 6 Meter laange Container kann also bis zu 33 Kubik Meter Dreck lageren. Soumat kéinten 300 Milliounen Tonnen Dreck ongeféier 64 Millioune Containere fëllen.

Eng Rees em d'Äerd ass ongeféier bëssi méi ewéi 40.000 km. Esou kéinte 64 Millioune Containere déi een hannerteneen opstellt, ongeféier 10 Mol d'Äerd ëmkreesen. Also méi wéi dat duebelt wat d'Ëmwelt-Site soen. Dëst ass just wann ee Containere benotze géif, well géif een den Dreck aus de Containere eraushuelen an dëst op enger dënner Linn zesummeleeën, kéint den Dreck nach méi dacks d'Äerd ëmkreesen.