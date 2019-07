An Däitschland gouf e Mann veruerteelt, well seng Fra no 48 Stonne Sex wärend der Hochzäitsrees gestuerwen ass.

D'Koppel hat nawell eng Virléift fir méi brutal Spiller am Bett, ma d'Benotze vu gewësse Spillsaache war dunn awer ze hefteg. De Mann muss sech elo, no engem Joer, wéinst Homicide involontaire viru Geriicht veräntweren a gouf veruerteelt.

D'Koppel hat sech kuerz virum Doud vun der Fra bestuet a si hate sech wärend hirer Hochzäitsrees 48 Stonne laang ameséiert. Allebéid Amateure vu Sadomasoschismus, deemno koume wärend dem Akt och verschidde Spillsaachen an den Asaz, ënner anerem e sougenannten Nerverad. Den 52 Joer ale Mann hätt senger 49 Joer aler Partnerin dee Géigestand agefouert, beim Erauszéien wier dunn den Daarm gerass.

No 4 Deeg hätt de Mann den Noutruff gewielt, do war et awer schonn ze spéit. D'Fra ass un ënnerleche Verletzunge gestuerwen.

De Mann huet ausgesot, schonn 30 Joer Erfarung am SM ze hunn a ka sech net erklären, wéi dat passéiere konnt. Hie gouf wéinst Mord ugeklot an de Parquet huet 3 an en halleft Joer Prisong gefuerdert. Allerdéngs wollt d'Fra op eegene Wonsch net an d'Spidol. Fräigesprach gouf de Mann dowéinst trotzdeem net. Hie krut annerhalleft Joer op Sursis.