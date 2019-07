Onverbaute Bléck op d'Mier, nëmme mam Schëff z'erreechen oder mam Helikopter an ee risege Gaart. Loscht kritt, dës Villa ze kafen?

D'Villa vun den Designer Domenico Dolce a Stefano Gabbana, mat 7 ganz perséinlech amenagéierte Suiten, op der Vulkaninsel Stromboli steet an der Vente. D'Immobilienagence "Lionard Luxury Real Estate" huet d'Annonce en Dënschdeg verëffentlecht a bannent e puer Stonne koumen Dosende Mailen an Uriff eran. Déi Meescht wollte méi Informatiounen, ma dee wichtegsten Detail - de Präis - gouf net verroden.



Déi wäiss Villa, entouréiert vu grousse Gäert steet op engem 500 Quadratmeter groussen Terrain an huet eng fräi Vue op d'Mier an op de Vulkan. Eleng 235 Quadratmeter grouss ass d'Wunnfläch. Béid sizilianesch Designer hunn alles mat anticke Miwwelen a lokale Konschtgéigestänn ofgeronnt. Déi 7 Suiten hunn och all kéiers eng aner Faarf.

Den Ament geet et "Dolce & Gabbana" finanziell net grad esou gutt. A China, wou d'Firma normalerweis en Drëttel vum Ëmsaz mécht, gi vill Produite vun Online-Händler boykottéiert. De Grond ass eng Pub op Instagram am Joer 2018. Doran ze gesinn eng Fra mat chineseschen Originnen, déi mat Bengele probéiert Pizza, Spaghetti oder Baguette z'iessen.

Domat hätt d'Vente vun hirer Villa awer näischt ze dinn, wéi eng Porte-parole vun den Designer verséchert huet. Et hätt eppes mat hirem Privatliewen ze dinn. D'Koppel geet jo getrennte Weeër, behält awer hir Firma zesummen, déi bis no hirem Doud soll weiderlafen.