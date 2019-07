Eng Schwämm, e Volleyball-Terrain, äiskaalt Gedrénks an dobäi d'Féiss am Sand. Sou kann een och Vakanz heiheem genéissen.

Eng ganz Rëtsch Gemenge bidden dëse Plagen-Feeling un. Wou et dat iwwerall gëtt, weise mir Iech an eiser Serie Plagen zu Lëtzebuerg.

Deel 1: "Beachdref"

E puer Botten, Palmen, Prabbelien a ganz vill Sand. Dat geet duer, fir aus Bëschdref "Beachdref" ze maachen. Zesumme mat der Jugendkommissioun bréngt d'Gemeng Helperknapp eng drëtte Kéier d'Plage matzen an d'Duerf. Dee ganze Projet ass op Nohaltegkeet opgebaut. Et gëtt deemno bal ganz op Plastik verzicht. Et soll der Gesondheet guttdoen. D'Kanner kënne sech auspoweren an d'Eltere kënne vum gudde Wieder profitéieren.