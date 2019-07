War dem Franky Zapata säi Versuch virun enger Woch, mat dem Flyboard iwwer den Ärmelkanal ze fléien nach schifgaangen, versicht de Fransous et nach eemol.

An dat den nächste Weekend um Freideg, Samschdeg oder Sonndeg - déi Kéier awer just, wann d'Meteoskonditioune stëmmen. Dëst huet dem Franky Zapata säin Team e Méindeg wësse gedoen.

Nach viru knapp enger Woch hat déi éischt Tentative net geklappt an de franséischen Erfinder ass mat senger Maschinn an der Mëtt vum Kanal an d'Mier gefall. D'Rettungsaarbechter hunn de Mann missen aus dem Waasser zéien, ee riskant Tankmanöver vum Flyboard war nämlech schifgaangen. An de leschten Deeg huet den Zapata u sengem Briet geschafft an d'Maschinn gefléckt.

Den Jetski-Weltmeeschter a Geschäftsmann wëllt mat dem zweete Versuch fir seng Erfindung dem Flyboard-Air Reklamm maachen. Dëst ass eng Zort Plattform mat fënnef klengen Düsen op der Récksäit, déi ee mat enger Manette navigéiere kann. Fir déi 35km-laang Streck aus Nordfrankfräich an dat südenglescht Dover huet d'Team ronderëm den Erfinder ronn 20 Minutte virgesinn. De Bensinn fir de Fluch dréit den Extremsportler dobäi a sengem Rucksak.

Bei der franséischer Nationalfeier fir de 14. Juli war d'Flyboard am Kader vun der Militärparad zu Paräis fir d'éischte Kéier der grousser Ëffentlechkeet gewise ginn.