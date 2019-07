Spiller, déi speziell an der Vakanz einfach kënne gespillt ginn an emol eppes anescht wéi Uno, Mensch ärger dich nicht oder Millchen ass.

Summerzäit ass Vakanzenzäit an hei kënnt et emol fir, dass een am Zuch sëtzt a sech langweilt oder vun engem ustrengenden Dag op der Plage Owes entspaant op der Terrass sëtzt. An esou Situatiounen ass et dann dacks praktesch an erfrëschend, mat der Famill oder de Frënn e Brietspill ze spillen. Natierlech näischt, dat 2 Dëscher brauch a gefillte 6 Stonnen dauert, mä kléng, séier awer gutt Brietspiller, déi einfach Spaass maachen a séier geléiert sinn. Hei eng Partie Spiller, déi speziell an der Vakanz einfach kënne gespillt ginn, an mol eppes anescht wéi "Uno, Mensch ärgere dich nicht" oder "Millchen" ass.

King of Tokyo

Bei dësem ënnerhalsame Spill dréit et sech ëm eng Kombinatioun aus engem Wierfelspill an engem Brietspill. Eraus koum d'Spill am Joer 2011, dat vum bekannte Spill-Designer Richard Garfield, dee virun allem fir säi Kaartespill "Magic the Gathering" bekannt ass.

Zentraalt Element vum Spill ass e Mechanismus deen deem beim Yahtzee oder Kniffel änelt. Mat de Wierfele muss de Spiller da mat sengem Monster eng Stad erueweren, ähnlech wéi de Godzilla oder de King Kong dat an de Filmer maachen.

Unzuel u Spiller: 2-6

Dauer: 30 Minutten

Alter: vun 8 Joer un

Azul

En abstrakt Spill, an deem et thematesch drëms geet, mat klénge Plättercher e portugisesche Palais ze verschéineren. Hei kann een dës Plättercher awer net egal wéi leeën, mä et muss een sech u gewësse Reegelen halen, an och kucken, wat déi aner Matspiller maachen, eppes dat dat Ganzt natierlech zu enger Erausfuerderung mécht.

Wat ee seng Plättercher méi clever an effektiv verbaut kritt, wat et zum Schluss méi Punkte ginn. En einfacht Spill, dat awer extrem vill Méiglechkeete bitt an ëmmer nees en Challenge duerstellt. Azul war Spill vum Joer 2018.

Unzuel u Spiller: 2-4

Dauer: 30-45 Minutten

Alter: vun 8 Joer un

Wizard

E Kaartespill, an deem et drëms geet Streech ze kréien, also esou en ähnleche System wéi Belot, Skat oder Bridge. Allerdéngs sinn et hei, wéi de Numm et scho verréit, lauter Zauberer mat deenen ee spillt an deemno wéi Auswierkungen op d'Spill hunn.

Am Ufank muss een usoen, wéi vill Streech ee kritt, läit ee richteg, kritt ee Punkten, läit een donieft, kritt ee Punkten ofgezunn, deemno wéi falsch ee läit. E ganz einfacht Spill aus den 80er Joren, mat héijem Suchtpotenzial.

Unzuel u Spiller: 3-6

Dauer: 45 Minutten

Alter: vun 10 Joer un

Splendor

Splendor ass e geniaalt Spill, an deem een als Spiller muss probéieren, mat de wéinege Ressourcen, déi ee vun Ufank un a Form vun Edelsteng huet, méi Ressourcen ze kréien an dann domadder schlussendlech Prestige, respektiv Punkten ze kafen.

Hei muss een natierlech probéieren, sech esou clever wéi méiglech unzeleeën an sech och unzepassen, deemno wat fir Taktiken déi aner Spiller um Dësch hunn. A ronn 30 Minutten ass eng Partie gespillt, séier erkläert, also perfekt fir d’Vakanz. 2014 ass Splendor och Spill vum Joer ginn.

Unzuel u Spiller: 2-4

Dauer: 30 Minutten

Alter: vun 10 Joer un

Karuba

Bei Karuba ass een de Chef vun enger Expeditioun duerch den Dschungel op der Sich no verstopptenen Tempelen. All Spiller huet 4 Figuren an e ganze Pak Plättercher, mat deenen ee sech e Wee duerch den Dschungel leeë kann.

All Spiller muss allerdéngs déi selwecht Plättercher pro Tour benotzen, fir mat hire Figuren sou séier wéi méiglech bei d’Tempelen ze kommen. Wien dat am schlussendlech am séierste mécht, kritt och déi meeschte Punkten.

Unzuel u Spiller: 2-4

Dauer: 30-40 Minutten

Alter: vun 8 Joer un

Hanabi

E kooperatiivt Spill, also bei deem een net géinteneen, mä matenee spillt. Entweder gewënnt jiddwereen oder et verléiert jiddwereen. Am Spill geet et drëms, Freedefeier a Form vu Kaarten auszeleeën, dat passend an de richtege Faarwen.

De Witz beim Spill ass awer, dass ee jiddwerengem seng Kaarte gesäit, ausser seng eegen, déi een ëmgedréit, also mam Réck Richtung Gesiicht an der Hand hält. Mat Hëllef vu senge Matspiller, déi hir eege Kaarten natierlech och selwer net gesinn, muss een dann zesumme probéieren, déi richteg Kaarten op de richtege Plazen auszespillen. Hanabi war 2013 Spill vum Joer.

Unzuel u Spiller: 2-5

Dauer: 30 Minutten

Alter: vun 8 Joer un

Spyfall

En deduktiivt Spill fir am ganze bis zu 8 Spiller. Jiddweree kritt eng Kaart, op där een eng Plaz gesäit. Jiddwereen huet och déi selwecht Plaz, just ee Spiller an der Ronn huet e Spioun, weess also net op wéi enger Plaz e sech mat den anere Spiller befënnt. D’Spiller déi wëssen op wat fir enger Plaz se sech befannen, musse mat geziilte Froen un aner Spiller erausfannen, wien de Spioun ass.

De Spioun muss natierlech erausfannen, op wéi enger Plaz de Grupp u Leit sech befënnt. Eng ronn ass relativ séier gemaach a mécht extrem Spaass an ass virun allem bis zum Schluss spannend, sou dass een och schwéier ka mam Spill ophalen.

Unzuel u Spiller: 3-8

Dauer: 10 Minutte pro Ronn

Alter: vun 13 Joer un