Déi éisterräichesch Haaptstad huet probéiert, mat verschiddene Parfumen hir Zich besser richen ze loossen. De Public hält et fir onnéideg.

De ganze Juli laang huet d'Wiener U-Bahn während enger Testphase hir Zich ënnert anerem no Pampelmousse-, Rous-, a Meloune riche gelooss, dat mat engem spezielle Parfum. De But heivunner? Den Trajet soll nach méi komfortabel fir d'Passagéier ginn. Et stellt sech awer lo eraus, dass dat alles net hätt misse sinn. Enger Ëmfro no sinn, vun 38.000 gefrote Leit, 21.000 géint déi Aktioun.

D'Parfume mam Numm "Relax", "Energize" an "Happy Enjoy" si bei de Leit einfach net gutt ukomm. Am Contraire: D'Wiener waren anscheinend déck domatten zefridden, wéi d'Zich virdrunner gericht hunn.

Virun engem Joer hat d'U-Bahn nämlech schonn agefouert, dass een net méi an den Zich iessen dierf. Dat, sou d'Passagéier, hätt scho vill gehollef. Virun allem méi eeler Leit si frou, Kebab, Pizza a co. net méi richen ze mussen.

Just am September soll et eng leschte Kéier no "Energize", also no enger Mëschung aus Pampelmousse, gréngem Téi an Zitroun richen. Dono gëtt sech d'Wiener U-Bahn awer mat dem normalen Zuch-Geroch zefridden.